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لجنة إدارة الاتحاد تبدأ عملها بالاجتماع مع مندوب "الفيفا"

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:24 ص
لجنة إدارة الاتحاد تبدأ عملها بالاجتماع مع مندوب الفيفا
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محمد جمال
 
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بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مهام عملها مساء اليوم بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي.


وحضر الاجتماع جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة و أحمد عبد الله وسحر عبد الحق عضوي اللجنة ، فيما تعذر حضور محمد فضل لسفره .


ومن المقرر أن تلتقي اللجنة يوم السبت المقبل بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتعقد بعده أولى اجتماعاتها ، يعقبه مؤتمر صحفي يتحدد موعده غدا.

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