نائب رئيس اتحاد الكرة: الجهاز الفني للمنتخب مصري بالكامل وسويلم مستمر في منصب

وقال محمد علي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"انقسام الشارع المصري على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة شئ إيجابي ولكني اطالب الناس بالصبر على اللجنة حتى نستطيع تقديم الأفضل والسبت المقبل أول اجتماع لنا".

وقال محمد علي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"انقسام الشارع المصري على اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة شئ إيجابي ولكني اطالب الناس بالصبر على اللجنة حتى نستطيع تقديم الأفضل والسبت المقبل أول اجتماع لنا".

وأضاف :"الفيفا هي من حددت أعضاء اللجنة وكان من الممكن أن نرسل لها أعضاء معينين وتقوم برفضهم وهذا يحدث في الدول التي يحدث بها توقف النشاط الرياضي".