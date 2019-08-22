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تعرف على تحدي عبد الحميد لو لم يتوج الزمالك بكأس مصر

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:06 ص
تعرف على تحدي عبد الحميد لو لم يتوج الزمالك بكأس مصر
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ريهام عبد المحسن
 
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توقع جمال عبد الحميد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فوز الفريق الأبيض بكأس مصر وأنه سيقوم بحلاقة شعره لو لم يفز باللقب.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "الزمالك أهدى الأهلي بطولة الدوري لأنه فقد 19 نقطة في الدور الثاني فقط".

وأضاف :"صلاح محسن أفضل مهاجم في الأهلي ولكنه لا يشارك وأي مدير فني يحلم بوجود مهاجم مثل أزارو لأنه يستطيع الوصول إلى المرمى ببراعة".

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " الزمالك سيتوج ببطولة كأس مصر الموسم الحالي ولو لم يتوج باللقب سأقوم بحلاقة شعري".
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