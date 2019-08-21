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أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 22-8-2019

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:52 م
أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 22-8-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-8-2019 .

ودائما  ما تحرص جريدة "الفجر" علي نشر التحديث اللحظي لأخر سعر للريال  السعودي  والذي جاء وفقا لموقع الدولار لايف كالاتي: :

 

 

 

 

 سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 



 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى 



 4.40 جنيه للشراء، 4.44 جنيه للبيع.



 سعر الريال فى بنك مصر



4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

 

 سعر الريال فى بنك الإسكندرية 



 4.38 جنيه للشراء، 4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى



  4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.



سعر الريال اليوم فى بنك البركة 



 4.34 جنيه للشراء، و4.47 جنيه للبيع.

 

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