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مصطفى الفقي: مصر لم تفقد وزنها العربي رغم ما حدث لها في السنوات الأخيرة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 02:27 ص
مصطفى الفقي: مصر لم تفقد وزنها العربي رغم ما حدث لها في السنوات الأخيرة
الدكتور مصطفى الفقي
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أمنية فوزي
 
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أكد الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، أنه لا بد من إيجاد تيار عربي يعبر عن مصالح الدول العربية أمام العالم.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أن مصر الدولة الوحيدة التي لم تقم علاقات مع إيران منذ الثورة الإيرانية.

وأوضح أن مصر قادرة على قيادة العرب لإقامة كيان اقتصادي يحقق مصالح الدول العربية، وأن مصر لم تفقد وزنها العربي رغم ما حدث لها في السنوات الأخيرة.
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