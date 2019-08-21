ميدو : هدفنا التتويج بكأس مصر ومواجهة الزمالك صعبة



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نمتلك لاعبين يجمعوا بين الخبرات والسن الصغير ونسعى لتحقيق موسم مميز ونسعى للتويج بكأس مصر".



وأضاف :"الحصول على بطولة ليس سهل ومشوار البطولة ليس سهلا والزمالك يمتلك خبرة كبيرة وستكون مباراة صعبة ويجب أن نتفادى الأخطاء وتحسين مستوانا".



وتابع :"سننافس هذا الموسم على المربع الذ هبي والتقليل من أخطائنا خلال الموسم كله".



واختتم ميدو تصريحاته قائلاً :"يهمنا أن يكون الدوري منظم ولا يخل بنظام المسابقة ونطمح لتواجد الجمهور في المباريات مثلما كان يحدث في أمم أفريقيا وألا نتراجع للوراء".

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر بأن هدفهم الفوز بكأس مصر وشدد على أن مواجهة الزمالك كانت صعبة.