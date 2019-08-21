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ميدو : هدفنا التتويج بكأس مصر ومواجهة الزمالك صعبة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:49 م
ميدو : هدفنا التتويج بكأس مصر ومواجهة الزمالك صعبة
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ريهام عبد المحسن
 
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أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر بأن هدفهم الفوز بكأس مصر وشدد على أن مواجهة الزمالك كانت صعبة. 

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"نمتلك لاعبين يجمعوا بين الخبرات والسن الصغير ونسعى لتحقيق موسم مميز ونسعى للتويج بكأس مصر".

وأضاف :"الحصول على بطولة ليس سهل ومشوار البطولة ليس سهلا والزمالك يمتلك خبرة كبيرة وستكون مباراة صعبة ويجب أن نتفادى الأخطاء وتحسين مستوانا".

وتابع :"سننافس هذا الموسم على المربع الذهبي والتقليل من أخطائنا خلال الموسم كله".

واختتم ميدو تصريحاته قائلاً :"يهمنا أن يكون الدوري منظم ولا يخل بنظام المسابقة ونطمح لتواجد الجمهور في المباريات مثلما كان يحدث في أمم أفريقيا وألا نتراجع للوراء".
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