مروة ناجي تلهب حماس الجمهور في حفلها بمهرجان القلعة الدولي (صور)





قدمت المطربة الشابة مروة، حفلاً متميزًا، على حشبة محكى القلعة، وذلك ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث شهد الحفل حضور عدد ملحوظ من الجمهور.





وقدمت "ناجي"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين، للجمهور كوكبة من مختارات ومؤلفات الطرب التى أبدعها كبار الملحنين وشكلت جزء هام من تاريخ فن الغناء، الى جانب من ألمع أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.





يذكر أن المطربة مروة ناجى هى نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "The Voice"، وخاضت أولى تجاربها فى مجال التمثيل من خلال مسلسل "تفاحة آدم"، مع خالد الصاوى.



