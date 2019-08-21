سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 22-8-2019
سجلت أسعار صرف الدولار أمام
الجنيه بالبنوك استقراًر في بداية ، تعاملات اليوم الخميس، 22-8-2019 قبيل
أجتماع مرتقب لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض.
وجائت أسعار "الدولار" مستقرة على موقع الدولار لايف الذي يعرض سعر
الدولار بعدد من البنوك وعلى رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر كالاتى:
أخر تحديث لـ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري:
أسعار الدولار في البنوك:
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية
16.54 جنيه للشراء
16.64 جنيه للبيع
البنك الأهلى اليونانى بمصر
16.53 جنيه للبيع
16.63 جنيه للشراء
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
16.53جنيه للشراء
16.66 جنيه للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك مصر
16.52 جنيهًا للشراء
16.62 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
16.54 جنيهًا للشراء
16.64 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك البركة
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنكي العربي الأفريقي
16.53 جنيهًا للشراء
16.63 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
16.55 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.56 جنيهًا للشراء
16.65 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك بيريوس
16.5500جنيه للشراء
16.6500 جنيه للبيع
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