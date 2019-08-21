بومبيو يرحب بقرار باراغوي تصنيف حزب الله جماعة إرهابية

أشاد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بتصنيف باراغواي، "حزب الله" جماعة إرهابية.





وقال بومبيو في بيان على موقع الخارجية الأمريكية: "نرحب بقرار باراغواي تصنيف حزب الله، والقاعدة، وداعش، وحماس منظمات إرهابية".





وأضاف البيان "ستساعد هذه الخطوة الهامة في منع هذه الجماعات من الهجمات إرهابية، وجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجانب الغربي من العالم".





وتابع "يعترف العالم بشكل متزايد بأن حزب الله على حقيقته ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم بل منظمة إرهابية مكرسة لتنفيذ أجندة إيران الخبيثة".





وأشار البيان إلى أنها بهذا الإجراء فإن باراغواي تنضم إلى دول أخرى في تسمية حزب الله على قائمة الارهاب، مثل الأرجنتين، وكوسوفو، والمملكة المتحدة، إضافةً إلى أستراليا، وكندا، ومجلس التعاون الخليجي.