4 تحديات تواجه لجنة اتحاد الكرة الجديدة





1_ ملف المدير الفنى لمنتخب مصر.

يعد إختيار الجهاز الجديد لمنتخب مصر أبرز التحديات أمام اللجنة الخماسية التى يديرها عمرو الجناينى، بعد رحيل الجهاز السابق للفراعنة والذى كان يقوده خافير أجيري المدير الفنى المكسيكى بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والخروج من دور ال 16 على يد جنوب إفريقيا.





وتم الإستقرار على إختيار جهاز فنى وطنى لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، وهناك الكثير من الأسماء المرشحة بقوة لقيادة المنتخب وهم، حسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى والذى أعلن عن عودته للتدريب مرة أخرى بعد فترة قضاها كرئيس لنادى بيراميدز ويعد هو أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة وترشح أيضاً حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى لمنتخب مصر والذى حقق مع منتخب مصر فترة ذهبية من 2005 حتى 2011 حقق خلالها لقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات وأيضاً يترشح بقوة حسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة والهداف التاريخي لمنتخب مصر ضمن المرشحين بقوة، ويعد ملف المدير الفنى على رأس أولويات اللجنة الخماسية والتى ستعلن عنه قبل نهاية الشهر الجارى.





2 _ دعوات إبطال عمل اللجنة

دعى العديد من أندية الدرجة الثانية والثالثة لجمعية عمومية طارئة لرفض قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بتعيينه لجنة مؤقتة مطالبين عمل جمعية عمومية لإختيار مجلس إدارة منتخب بدلاً من تواجد لجنة خماسية تدير الجبلاية لمدة عام.





3_ المنتخب الأولمبي

يستعد المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب لخوض غمار بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمقرر إقامتها بمصر فى نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، مما يواجه اللجنة الخماسية تحدي كبير فى وضع برامج إستعداد للمنتخب الأولمبي حتى يظهر بصورة مشرفة لمصر ويصعد لأولمبياد طوكيو ويمحى ما حدث من المنتخب الأول خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الماضي وخروج مصر صاحبة الأرض من دور ال 16.