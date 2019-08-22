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أوضح الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن 8 حالات لن يتم التصالح فيها ضمن القانون الجديد لمخالفات البناء.



وقال "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه لا يجوز التصالح في حال تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية.



وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان أنه لا يجوز التصالح إذا كان المبني غير أمن، ولا تصالح في حالة التعدي على الشوارع أو خطوط التنظيم، كما لا يجوز التصالح على البناء على أرض الدولة ما لم يقنن وضعه.



وتابع: "لا يجوز تقنين الأوضاع في مخالفات البناء على الأرض الخاضعة لحماية الأثار والنيل، أو المباني ذات التراث المعماري المميز، كما لا يجوز التصالح في العقارات التي يوجد بها ارتفاعات تفوق الارتفاعات المكررة لسلطة الطيران المدني أو هيئة عملية القوات المسلحة، كما لا يجوز التصالح على البناء على الأرض الزراعية ويستثنى من ذلك بعض 3 الحالات.

