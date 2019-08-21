ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسة بعيد العذراء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:35 م
البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسة بعيد العذراء
Advertisements
طباعة
كتبت/ ماريان ناجى
 
Advertisements
هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أبناء الكنيسة بمناسبة عيد السيدة العذراء الذي يحل غدًا.


جاء ذلك قبل بدء عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.


وقال قداسة البابا فى تهنئته :كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة نهاية صوم السيدة العذراء وغدًا العيد الذي نحبه كثيرًا في كنيستنا، وأمنا العذراء نتكلم عنها كثيرًا، عن رائحة المسيح التي فيها نحبها ونطوبها كما قالت: "هُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ الأَجْيَالِ تُطَوِّبُنِي، " (لو ١ : ٤٨).
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
5
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
3
x
22:00
0
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
4
x
21:00
0
كراسنودار - روسيا