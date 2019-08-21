البابا تواضروس يهنئ أبناء الكنيسة بعيد العذراء

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أبناء الكنيسة بمناسبة عيد السيدة العذراء الذي يحل غدًا.









جاء ذلك قبل بدء عظته باجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.









وقال قداسة البابا فى تهنئته :كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة نهاية صوم السيدة العذراء وغدًا العيد الذي نحبه كثيرًا في كنيستنا، وأمنا العذراء نتكلم عنها كثيرًا، عن رائحة المسيح التي فيها نحبها ونطوبها كما قالت: "هُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ الأَجْيَالِ تُطَوِّبُنِي، " (لو ١ : ٤٨).