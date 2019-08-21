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أسعار الذهب العالمية تتراجع وتحافظ على مستويات 1500 دولار للأوقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:34 م
أسعار الذهب العالمية تتراجع وتحافظ على مستويات 1500 دولار للأوقية
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الفجر الاقتصادي
 
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شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعات خلال تعاملات المسائية،  اليوم الأربعاء، رغم صدور محضر أجتماع الفدرالي الأمريكي الذي أعطي تلميحات بأحتمالات خفض الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال أجتماعاتة المقبلة.

 

وحافظت أوقية الذهب العالمية على مستويتها فوق 1500 دولار ، إلا أنها تراجعت بنسبة 0.20% بما يعادل 3 دولار لتصل إلى سعر 1512.65 دولارًا.

 

 

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