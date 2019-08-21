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ضبط تشكيل عصابي سلب أموال عمالة أجنبية بالشرقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:35 م
ضبط تشكيل عصابي سلب أموال عمالة أجنبية بالشرقية
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الفجر السعودي
 
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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي والقبض على عناصره وعددهم ثلاثة متهمين أحدهم مواطن واثنين آخرين من جنسيات عربية، جميعهم في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الأجنبية وسلب المبالغ المالية منهم بالقوة أو بتهديد السلاح الأبيض.

وأوضح أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بسلب أكثر من (77000 ) ألف ريال بمدينة الدمام، وقد تم ضبط المبالغ المالية بحوزتهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

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