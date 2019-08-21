برشلونة سيتعاقد مع نيمار في هذه الحالة

وذكر الصحفي البرشلوني الموثوق فيه "جيرارد روميرو" أن برشلونة يستطيع حسم اتفاقه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نيمار بشكل رسمي، بشرط إعلان اللاعب البرازيلي بشكل واضح رغبته في الإنتقال للنادي الكتالوني هذا الصيف.

وذكر الصحفي البرشلوني الموثوق فيه "جيرارد روميرو" أن برشلونة يستطيع حسم اتفاقه مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نيمار بشكل رسمي، بشرط إعلان اللاعب البرازيلي بشكل واضح رغبته في الإنتقال للنادي الكتالوني هذا الصيف.

وأكد "روميرو" أن في حالة إعلان نيمار رغبته بالإنتقال لبرشلونة لن يترك الفرصة لباريس سان جيرمان الفرنسي للعب علي "أكثر من حبل" خاصة وأن ريال مدريد يواصل تقديم الإغراءات لضم اللاعب.

وأكد "روميرو" أن في حالة إعلان نيمار رغبته بالإنتقال لبرشلونة لن يترك الفرصة لباريس سان جيرمان الفرنسي للعب علي "أكثر من حبل" خاصة وأن ريال مدريد يواصل تقديم الإغراءات لضم اللاعب.