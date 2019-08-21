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الإفتاء: تهريب البضائع والمساعدة في ذلك حرام شرعًا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:34 م
الإفتاء: تهريب البضائع والمساعدة في ذلك حرام شرعًا
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محمود الجلاد
 
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ورد سؤال لدار الإفتاء، من سائل يقول ما حكم تهريب البضائع؟

أجابت الدار عبر الفيسبوك، أن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين.

وأكملت:  الجهة الأولى إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم،ومن جهة أخرى مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

وأضافت: هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
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