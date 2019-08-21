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أول تعليق للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام الجديد بعد تعيينه

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:33 م
أول تعليق للأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام الجديد بعد تعيينه
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أمنية فوزي
 
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أكد عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، المعين خلفًا لأحمد سليم، المحبوس على خلفية اتهامه بالرشوة، أنه لا يجب أن نعمم الانحراف على أي شيء خاصة على مهنة الإعلام.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تشميع مكتب الأمين العام السابق بعد ضبطه بقضية رشوة من قبل الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن كل هذا مجرد اشتباه، وأن هذا القضية مسئولية القضاء.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يؤدي دورًا وطنيًا لصالح المجتمع ولصالح المواطن ولهذا يجب الحفاظ على الصورة الذهنية للمجلس دون المساس به بسبب انحراف فرد من أفراده.
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