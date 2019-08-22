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"الإسكان": 9 يناير 2020 أخر موعد للتصالح مع المخالفين

الخميس 22/أغسطس/2019 - 05:20 ص
الإسكان: 9 يناير 2020 أخر موعد للتصالح مع المخالفين
الدكتور أحمد فرحات
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن أخر موعد للتصالح في مخالفات البناء.

وقال فرحات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن بعد 8 إبريل لا يجوز تقنين أى مخالفة، موضحًا أن 9 يناير 2020 أخر موعد للتصالح مع المخالفين.

وأوضح أن أي ورقة تثبت علاقة المالك بعقاره يمكن تقديمها في طلب تقنين الوضع، لافتًا إلى أن اللجان تحدد المبالغ المالية المطلوبة في كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

وأشار رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إلى أن 2000 جنيه للمتر أعلى غرامة لمخالفات البناء، و50 جنيه الحد الأدنى.
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