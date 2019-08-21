ياسر سليمان وفرقة "جوهرة الشرق" يطربو جمهور القلعة بأغاني زمن الفن الجميل

أحيا الفنان ياسر سليمان، بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، حفلاً متميزًا والمنظم على حشبة محكى القلعة، ضمن فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث شهد الحفل حضور عدد ملحوظ من الجمهور.





وقدم المطرب، للجمهور خلال الحفل، باقة من ألمع أغاني التراث التي تفاعل معه الحاضرين واستقبلوها بالتراحيب والتصفيق الحاد، منها "سحب رمشه، جميل وأسمر، طاير يا هوى، لامونى الناس، كعب الغزال ، بهية" وغيرها.

يذكر أن الفنان ياسر سليمان مطرب بدار الأوبرا المصرية.





وتميز بأداء الطرب الشعبي الأصيل والأغاني التراثية، وشارك في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها كما انه قام بتمثيل مصر في مهرجانات دولية كمهرجان عكاظ الذي أقيم في المملكة العربية السعودية في مدن عدة (جدة- أبها - الطائف) كما شارك في حفلات بدول عديدة مثل المكسيك، إسبانيا، تركيا، المغرب، الجزائر، العراق، دبي ومؤخرًا تم تكريمه في مدينة طرابلس- لبنان.