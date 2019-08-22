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حمدي عبدالعزيز: 2.7 مليار قدم مكعب حجم انتاج حقل ظهر في شهر أغسطس

الخميس 22/أغسطس/2019 - 12:46 ص
حمدي عبدالعزيز: 2.7 مليار قدم مكعب حجم انتاج حقل ظهر في شهر أغسطس
المهندس حمدي عبدالعزيز
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كساب أحمد
 
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قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن انتاج حقل ظهر ارتفع لـ 2.7 مليار قدم مكعب في شهر أغسطس الحالي، وبذلك تضاعف حجم الإنتاج لـ8 مرات منذ افتتاحه.

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن ما تحقق في حقل ظهر انجاز كبير للغاية، خاصة أن هذا الحقل متواجد في مياه عميقة في البحر المتوسط.

ولفت إلى أن العمل في تنمية هذا الحقل، كان يتميز بالصرامة الشديدة، متابعًا: "ما قامت به وزارة البترول مع شركة إيني في تنمية هذا الحقل، ملحمة بكل المقاييس".
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