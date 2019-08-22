ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على مصير الأحكام الصادرة بشأن المباني المخالفة بعد التصالح عليها

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:37 ص
تعرف على مصير الأحكام الصادرة بشأن المباني المخالفة بعد التصالح عليها
الدكتور أحمد فرحات
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن أن أكثر من 2 مليون عقار انشأ بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن "المحليات" لم تؤدى عملها على الوجه الأمثل.

وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مخالفات تسببت في تدمير البنية التحتية للدولة.

وأشار إلى أن تقنين الأوضاع لمخالفات البناء سيساهم في تسهيل دخول الخدمات للعقارات، مشيرا إلى أن الأموال التي ستحصل من تقنين الأوضاع ستساهم في إصلاح مرافق الدولة.

ونوه رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان إلى أن الصادر بحقهم أحكام في قضايا مخالفات البناء يمكنهم إيقافها من خلال التقدم بطلب لتقنين وضعهم.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
5
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
3
x
22:00
0
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
4
x
21:00
0
كراسنودار - روسيا