تعرف على مصير الأحكام الصادرة بشأن المباني المخالفة بعد التصالح عليها

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كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن أن أكثر من 2 مليون عقار انشأ بدون ترخيص، مشيرًا إلى أن "المحليات" لم تؤدى عملها على الوجه الأمثل.



وأضاف فرحات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن مخالفات تسببت في تدمير البنية التحتية للدولة.



وأشار إلى أن تقنين الأوضاع لمخالفات البناء سيساهم في تسهيل دخول الخدمات للعقارات، مشيرا إلى أن الأموال التي ستحصل من تقنين الأوضاع ستساهم في إصلاح مرافق الدولة.



ونوه رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان إلى أن الصادر بحقهم أحكام في قضايا مخالفات البناء يمكنهم إيقافها من خلال التقدم بطلب لتقنين وضعهم.

