حصر الأراضي الشاسعة داخل الكتلة السكنية بمدن البحر الأحمر (صور)



كما أكد المحافظ أنه سيتم استغلال أراضى الدولة بالمحافظة فى إقامة مشروعات للخدمات العامة للمواطنين، مشيرا أن الدولة تهدف فى المقام الأول تحقيق المنفعة العامة وتوفير احتياجاتهم وهذا ما تقوم به محافظة البحر الأحمر.



وكلف رؤساء المدن بسرعة الانتهاء من كراسات الشروط الخاصة بالاراضى التى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال شهر سبتمبر القادم مؤكدا على حصر الأراضي التي تم استردادها والتي لا يوجد تخطيط لها لاقامة مشروعات خدمية وطرحها للبيع في المزادات العلنية المقبلة.



كما وجه المحافظ بحصر الأصول والوحدات المؤجرة للجهات الحكومية المملوكة لمحافظة البحر الأحمر وكذلك المحلات والوحدات المؤجرة للمواطنين بإيجارات قديمة مع ارسال اخطارات بقيمة الايجارات الجديدة طبقا لإجراءات اللجان المشكلة من المدن بتحديد القيمة الايجارية.



وجه محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله تعليماته خلال اجتماع مساء اليوم الاربعاء بديوان عام المحافظة بإستكمال حصر الاراضى الشاسعة داخل الكتلة السكنية بمدن المحافظة وتتبع ولاية جهات آخرى ولم تستغل تلك المساحات الاستغلال الأمثل، مؤكداعلى رؤساء المدن بالحصر الدقيق لجميع الأراضي.