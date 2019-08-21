يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس حدد سعر تخليه عن لاعبه الألماني إيمري تشان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس يرغب في رحيل إيمري تشان نجم وسط الفريق من أجل تقليص قائمة الفريق قبل بداية الموسم الجديد تحديداً وأنه خرج من حسابات ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس تعاقد مع كلا من الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتصبح مشاركة إيمري تشان في الفترة المقبلة أمرًا صعبًا.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي يوفنتوس حددوا مبلغ 30 مليون يورو للتخلي عن إيمري تشان إذا رغبت الأندية في التعاقد معه.