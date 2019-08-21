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الإسكان: 50% من الثروة العقارية مخالف.. والحل هو التصالح

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 11:09 م
الإسكان: 50% من الثروة العقارية مخالف.. والحل هو التصالح
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داليا الحسين
 
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كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن أكثر من 50% من الثروة العقارية مخالف، مشيرا إلى أن الحل هو التصالح خاصة أنه يصعب هدم هذه المنازل وتشريد أهلها.


وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المستندات المطلوبة للتصالح مع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المستندات هي: " الرقم القومى، وأى مستند يثبت علاقة الشخص المتقد بالمبني المخالف، أى مستند يفيد زمن ارتكاب المخالفة لأن القانون يتم تطبيقه على المخالفات التى تمت قبل 8-4-2019".

وطالب المخالفين بإرفاق نسختين من الرسومات المعمارية المنفذة على الطبيعة، وتقديم ترخيص إن وجد، وأن يقدم مستندا يفيد بسلامة المبنى، ويتم تسليم إيصال فحص".
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