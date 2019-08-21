الإسكان: 50% من الثروة العقارية مخالف.. والحل هو التصالح

كشف الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، أن أكثر من 50% من الثروة العقارية مخالف، مشيرا إلى أن الحل هو التصالح خاصة أنه يصعب هدم هذه المنازل وتشريد أهلها.









وأوضح "فرحات"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المستندات المطلوبة للتصالح مع مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المستندات هي: " الرقم القومى، وأى مستند يثبت علاقة الشخص المتقد بالمبني المخالف، أى مستند يفيد زمن ارتكاب المخالفة لأن القانون يتم تطبيقه على المخالفات التى تمت قبل 8-4-2019".



