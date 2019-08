الطالع الفلكي الخَمِيس 22/8/2019..بَنْزِين العَرَبِيّة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى الثّور.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسَد من 23 يوليو – 23 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 17 أغسطس - 17 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّثْرَة من 11 أغسطس - 22 أغسطس.





اليوم 16 مِسرى قبطى، 22 آب رُومى، 21 ذِى الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بُكرَة تِتْجَوّز وتعرف ، مَهُو اللى إيدو فالميّة مِشْ زَىْ اللى إيدو فِالنّار.(سيّد زَيّان من فيلم المُهمّ الحُبّ-1974)









*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





















*القمر فى الثور يعنى

المُتعة الملموسة الحلال من طعام وجنس ، ملابس وعطور ، إكسسوارات و مُوسيقى لكنها أنشطة داخل جدران المنزل، مواليد الثور لهم ولع بتكوين المجموعات و شطارة فى تراكم الثروات (مجموعة طوابع/عملات/لوحات/ سيارات ..إلخ) حلول القمر فى الثور مفيد لجرد مجموعة إسطواناتك أو مكتبتك ومجلاتك لصيانتها وتجديدها و استبعاد مالا ترغبه منها، طاقة القمر فى الثور بإمكانك توظيفها للتلحين والتأليف و تأدية واجباتك الزوجيّة بأفضل أداء مُمكن أورفع الأثقال الحديديّة لتقوية عضلاتك إن كنت عازباً، برج الثور بُرج علوّ وشرف القمر رمز الأمومة ، هذا يعنى دعم و مُساعدة قيّمة واردة تتلقاها من سيدة كبيرة السن غالباً والدتك، خالتك أو حتى مُديرتك بالعمل لكن ليست شابّة، هذا يعنى توقير إناث عائلتك ومن تقابلهنّ فى طريقك لتتلقّى مُكافأة بشكلٍ ما ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مواليد برج الثور

يُفضّل لهم العمل بالأعمال التجارية الخاصة بهم ومُتابعة ترميم وصيانة مُمتلكات العائلة التى تُدِرّ أرباحاً على المدى الطويل كالعقارات والأراضى الزراعية والمحلات التجارية والمقاهى، يعشقون العطور والتهام الأطعمة الشهيّة وأداء الواجبات الزوجيّة والإستمتاع بالأنشطة المنزلية (إنْدُور) داخل جدران المنزل كالمُوسيقى والأفلام الكوميدية.













*إخترت لك من قَنَاة يُوتيُوب

باقة من أغانى فرقة أمريكيّة تُقدّم الأغانى الجاز والكلاسيك واللاتين وتشكّلت بالعام 1994 ويصفون أنفسهم بالأوركسترا الصغير ، مُغنيتهم الرئيسيّة مولودة برج الثور هى الأمريكيّة تشاينا فوربس وعازف البيانو الرئيسى هو الأمريكى توماس ماك وكلاهُما من مواليد 1970، صاحب المقطع الأول لمُطرب مجهول.





1-Pink Martini Donde Estas, Yolanda

2-Pink Martini - Sway

3-Pink Martini - Ninna nanna

4-Pink Martini - Lilly

5-Pink Martini - Amado mio

6-Pink Martini - And Then You're Gone

7-Pink Martini - Let's never stop falling in love + Lyrics

8-Pink Martini - Una notte a Napoli





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أن تعرف مهاراتك فهذا جيّد، أن تعرف حدود مهاراتك وسقف قدراتك فهذا مُمتاز لتوفّر على نفسك قطع وعود قد لا تتمكّن من الوفاء بها.





برج الثور: نشاط وحيويّة وزَخَم مرتفع فى الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





الجوزاء: الأنشطة الإجتماعيّة ولو عن طريق هاتفك النقال تبدو فكرة طيبة ، صِلَة الرَحِمْ تعنى تقديم المُساعدة وليس تبادل العبارات الودية فقط.





برج السّرطان: عملية جرد شاملة واردة لمكتبتك بالعمل أو بالمنزل، إنتبه أثناء التنظيف فربما وجدت غرضاً ثمينا كان مفقوداً وفقدت الأمل فى إسترجاعه.





برج الأسد: حافظ على أموالك بعيداً عن المُغامرات مهما كانت الإغراءات معسولة فى أذنيْك، إبتعد عن أحلام الإثراء السريع المشبوهة.





برج العذراء: لاتضغط على نفسك سواءً بالعمل أو العاطفة ،الإفراط فى التّوتر و القلق لن يجلب سوى ضغط الدم ، عندها لن يفيدك هذا ولاذاك.









برج الميزان: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.









برج العقرب: رُبّما كنت على موعد اليوم مع وجبة دسمة إما داخل المنزل أو بأحد المطاعم الفاخرة بمعيّة زميل عمل ، لاتَنْسَ إطعام جائع إن شعرت بالشبع.









برج القوس: دعوة واردة لحضور حفل إجتماعى حفل زفاف أو تجمّع عائلى ،لا تُهمل الدّعوة رُبّما وجدت رزقاً لاتتوقّعه فى المكان.





برج الجدى: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: إن شعرت أن أحد الأشخاص بالعمل أوالأسرة يرغب بوقت خاص يقضيه مع نفسه فلا تتطفّل بمضايقات أو مُمازحات ولو بحُسْن نيّة.