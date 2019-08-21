ارباح شركات التجزئة ترفع مؤشرات البورصة الأمريكية نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت الأمريكية نهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، بفضل أرباح إيجابية من شركات التجزئة أشارت إلى قوة في طلب المستهلكين في الولايات المتحدة، واحتفظت بمكاسبها بعد نشر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي والذي أظهر أن صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي ناقشوا خفضا أكبر لأسعار الفائدة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 241.72 نقطة بما يعادل 0.93 % ليصل إلى مستويات 26204.16 نقطة بينما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 23.92 نقطة بماع يعادل 0.82 % ليغلق عند مستويات 2924.43 نقطة.

وأغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا 71.65 نقطة بما يعادل أو 0.9 %، ليصل إلى مستويات 8020.21 نقطة.