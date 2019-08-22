نشرة أخبار منتصف الليل.. حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ حمدوك يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية.





استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مدير عام منظمة الصحة العالمية دكتور "تيدروس أدهانوم" بمطار القاهرة الدولي عصر اليوم، وذلك أثناء زيارته الأولى لمصر بعد توليه المنصب، والتي تستمر لمدة يومين، للاطلاع على ما حققته مصر من نجاحات في المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، خاصة المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

ووجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لدكتور "تيدروس" على جهود المنظمة في دعم مصر للتصدي للأمراض بأفريقيا، موضحة أن مبادرة القضاء على فيروس سي تستكمل مسيرتها في أفريقيا بدعم منظمة الصحة العالمية.





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة في وضع الآن يمكنها من نشر صاروخ كروز برى جديد في رومانيا وبولندا وهو سيناريو اعتبره تهديدا ستحتاج موسكو للرد عليه.

وقال بوتين، في كلمة أثناء زيارة إلى هلسنكي، إن واشنطن قد تتمكن الآن من استخدام أنظمة الإطلاق الحالية في رومانيا وبولندا لإطلاق الصاروخ الجديد مما يعني أنها يمكن أن تنشره بسهولة وسرعة إذا اختارت ذلك.





أدى عبد الله حمدوك، الأربعاء، بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليمين الدستورية، بعد تنصيبه رئيسا للحكومة الانتقالية.

وأدى حمدوك القسم في القصر الجمهوري أمام رئيس المجلس السيادي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء.





قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطلق برنامجًا، لاستبدال المركبات القديمة التي مر عليها 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز، مع توفير قروض ميسرة على فترة سداد كبيرة.

وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الدولة ستدعم منتجي السيارات لإنتاج السيارات المستبدلة محليًا لتوفير العملة الصعبة. ولفت إلى أنه بعد استبدال هذه السيارات سيتمكن منتجي السيارات في مصر، من المنافسة العالمية، خاصة أنهم سيكتسبون خبرة كبيرة في إنتاج آلاف السيارات.















