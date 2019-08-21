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ماكرون يلتقي مسؤولين ايرانيين لبحث الملف النووي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:57 م
ماكرون يلتقي مسؤولين ايرانيين لبحث الملف النووي
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وكالات
 
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أنه سيلتقي مسؤولين إيرانيين قبل قمة مجموعة السبع التي تبدأ اعمالها السبت المقبل في بياريتس بفرنسا، بهدف العمل على مقترحات لحماية الاتفاق النووي الإيراني.

وقال ماكرون للصحافيين المعتمدين لدى الرئاسة: "سألتقي في الساعات المقبلة، قبل مجموعة السبع، الإيرانيين في محاولة لاقتراح بعض الأمور".

وأضاف "هناك حاجة إلى عقد اجتماع قمة حول كيفية التعامل مع قضية إيران، لنا خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع".
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