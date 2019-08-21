بطريقة غريبة.. أحمد فلوكس يرد علي "هنا حب عمري" (صورة)

قرر الفنان أحمد فلوكس، بنشر صور الجلسة التصويرية الأخيرة له والتي كانت لصالح أحدي المجلات وذلك بعد اعتراضه علي عنوان الحوار وتأجيل الكوفر.





ونشر فلوكس، الصورة علي حسابه بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلا: "الصورة دي كانت cover لمجلة ولكن لما رفضت المانشيت اللي كانو كاتبينه من دماغهم اللي هو "هنا حب عمري"، استاذ اسلام عفيفي رئيس التحرير عاقبني واجله فا بما اني صاحب الصور اخدت قرار اني مش عاوز الـ cover وهانزلكم كل شويه صوره ....ربنا يخليكم ليا انتوا السند الحقيقي".