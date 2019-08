بطريقة غريبة.. أحمد فلوكس يرد علي "هنا حب عمري" (صورة)

View this post on Instagram

الصوره دي كانت cover لمجله اخبار النجوم و لكن لما رفضت المانشيت اللي كانو كاتبينه من دماغهم اللي هو ( هنا حب عمري ) استاذ اسلام عفيفي رئيس التحرير عاقبني و اجله فا بما اني صاحب الصور اخدت قرار اني مش عاوز ال cover و هانزلكم كل شويه صوره ....ربنا يخليكم ليا انتوا السند الحقيقي ........ 😘😘😘😘😘😘😘