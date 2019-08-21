تطبيق السعودية نظام الاعتماد المهني خفض اعداد المهندسين الوافدين 23%

قالت الهيئة السعودية للمهندسين، إن تطبيق نظام الاعتماد المهني، ساهم في زيادة أعداد المهندسين السعوديين المنضمين لعضوية الهيئة بنسبة 35 % خلال عام، مقابل انخفاض عدد الوافدين بنسبة 23 %.

ولا يتم مزاولة المهن الهندسية بالمملكة إلا بعد الحصول على الاعتماد المهني، ولا يجوز لأية جهة قبول أي عمل هندسي إلا من المعتمدين مهنيا.

وأوضح المهندس عبدالناصر العبداللطيف خلال تصريحات صحفية، أن نظام الاعتماد المهني، ساعد على تقليص عدد الوافدين لمن تقل خبراتهم المهنية عن خمس سنوات، ويتم اعتبارهم من عديمي الخبرة، مقابل تدريب المهندسين السعوديين من كلا الجنسين وتأهيلهم المباشر في سوق العمل.



وأشار العبداللطيف إلى أن نظام مزاولة المهن الهندسية الذي يتم تطبيقه على المهندسين والمهندسات يسعى إلى بناء كفاءات هندسية مميزة، تسهم بفاعلية في التنمية الاقتصادية في المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة للتطوير والإبداع والابتكار، بما يخدم احتياجات المجتمع، إضافة إلى تحفيز المنشآت الهندسية السعودية، والمهندسين السعوديين، وتنمية مقدراتهم التنافسية باستمرار من خلال الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية.



وأوضح، أن مجال التصميم الداخلي، يليه تخصص هندسة العمارة ثم الهندسة المعمارية، هي أكثر المجالات تسجيلا من قبل المهندسين والمهندسات، لافتا إلى أن العدد الأخير من المهندسات المسجلات لدى الهيئة، تخصص في تلك المجالات.



وبين العبداللطيف أن الهيئة تعمل حاليا على ابتكار وظائف جديدة في المجال الهندسي ودورات تدريبية متخصصة.







