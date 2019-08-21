شيكو وهشام ماجد وحسن الرداد وشريف رمزي في الساحل الشمالي (صورة)
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:49 م
يارا أحمد
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يحرص الفنان هشام ماجد، علي مشاركة محبيه صوره خلال قضاء العطلة الصيفية بالساحل الشمالي.
ونشر هشام، علي حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "انستجرام" صورته مع شيكو وشريف رمزي وحسن الرداد وعلق عليها انها فترة راحة.
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