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حريق هائل يلتهم عقار سكني بشرباصي دمياط

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:44 م
حريق هائل يلتهم عقار سكني بشرباصي دمياط
ارشيفية
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نشب حريق هائل فى إحدى العقارات السكنية، بمنطقة الشرباصي، بمحافظة دمياط، منذ قليل، أعلى محل شهير للأحذية، حيث فوجئ الأهالي باندلاع النيران وتصاعد الأدخنة من العقار.


تم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم الدفع بتشكيل من قوات الإطفاء وجارى إخماد النيران.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر شرطي بالواقعة.
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