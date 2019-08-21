مركز شباب العزيزية بالفيوم.. أرض للمواشى والتطوير محلك سر (صور)





رغم الجهود الكبيرة فى تطوير ملاعب مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة ومع النداءات الكثيرة للاهتمام بالشباب والأنشطة الشبابية المختلفة، على النقيض يبقى مركز شباب العزيزية التابع لمركز طامية بمحافظة الفيوم في صورة مظلمة ومحزنة.





ألقى " الفجر الرياضى " نظرة على ما يشهده مركز الشباب نتيجة عدم البدء فى تطوير مركز الشباب وادراج الملعب بالخطة السنوية مما أصاب العديد بالاحباط والحزن العارم .





مركز شباب العزيزية المقام على مساحة 4 أفدنة يتخلله مبنى إدارى أصبح أحد الطرق لوضع المواشى بداخله خاصة مع عدم تمكن الشباب والأطفال من ممارسة حقوقهم فى ممارسة الرياضة نتيجة عدم تطوير الملعب وإقامة أسوار خارجية له .





محمد صلاح أحد شباب طامية قال لـ "الفجر الرياضى": العديد من شباب العزيزية لا يملكون سبيلا لقضاء وقت الفراغ وممارسة الرياضة سوى الذهاب للقرى المجاورة ويتكبدون يوميا مشقة الذهاب للملاعب الاخرى بجانب أنهم يشعرون بالاحباط نتيجة التأخير فى تطوير الملعب".





فيما قال ياسر محمد حسن، نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب العزيزية : مركز شباب العزيزية تم إقامتة بفترة الثمانينات لخدمة شباب القرية والقرى المجاورة وهى حوالي 27 نحن وعزبة يقطنها نحو 66 الف مواطن وأكثر".





وأضاف قائلًا :" قامت إحدى الشركات باستلام الملعب لعام 2016 للبدء فى تطويره وبعد ذلك توقف العمل وذلك نتيجة بعض الأمور المادية الخاصة بسعر الصرف وغيرها ومن حينها والملعب محلك سر".





فيما قال الدكتور سيد حزين، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم :" نعمل جاهدين لحل مشكلة ملعب مركز شباب العزيزية وبالفترة الماضية قمنا بمخاطبة الوزارة بهذا الشأن وسيتم تنفيذ تعليمات الوزارة حيال وصول أى مخاطبات رسمية".



