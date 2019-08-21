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بعد حصوله على كأس العالم.. متحدث الرئاسة: منتخب كرة اليد رفع اسم مصر عاليًا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:42 م
بعد حصوله على كأس العالم.. متحدث الرئاسة: منتخب كرة اليد رفع اسم مصر عاليًا
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كساب أحمد
 
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوفير كل الدعم والمساندة لكل من يرفع اسم مصر عاليًا، لافتَا إلى أن حصول منتخب مصر لكرة اليد على كأس العالم، إنجاز كبير بكل المقاييس. 

وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن الرئيس السيسي طالب أبطال المنتخب بضرورة الحفاظ على مستواهم، وأن يكون حصولهم على كأس العالم، بداية للحصول على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن الرئيس طالب أبطال المنتخب، بالاهتمام بالعلم والرياضة على حد سواء، معقبًا:" منتخب كرة اليد للناشئين رفعوا رأسنا، ورفعوا اسم مصر عاليًا".
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