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بعد صراع مع برشلونة.. نجم ريال مدريد على بعد خطوة من الرحيل

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:34 م
بعد صراع مع برشلونة.. نجم ريال مدريد على بعد خطوة من الرحيل
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ريهام عبد المحسن
 
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الجديد وافق على الرحيل على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف برنامج Jugones أن كوبو يقترب بشدة من الانتقال إلى ريال مايوركا الصاعد حديثًا للدوري الإسباني الممتاز على سبيل الإعارة.

وأشار البرنامج إلى أن كوبو كان قريبا من الإنضمام إلى بلد الوليد على سبيل الإعارة الذي يمتلكه الظاهرة البرازيلي رونالدو أسطورة ريال مدريد السابق لكن قرر كوبو وعائلته الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

وأكد البرنامج أن كوبو غير رأيه واختار الذهاب إلى صفوف ريال مايوركا وأن إدارة ريال مدريد تسعى من خلال هذا القرار بأن يحصل النجم الشاب الياباني على فرصة جيدة للمشاركة مع فريق في الدوري الممتاز ليتكيف مع الأجواء في الليجا.

يذكر أن ريال مدريد ضم كوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد صراع مع برشلونة.
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