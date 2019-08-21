ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

استقرار اسعار النفط العالمية بعد تراجعات تحت ضغوط من بيانات اقتصادية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:27 م
استقرار اسعار النفط العالمية بعد تراجعات تحت ضغوط من بيانات اقتصادية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

استقرت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية تراجعا في مخزونات الخام المحلية وارتفاعا في مخزونات المنتجات المكررة، في حين تأثرت السوق أيضا باستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

 

 

وارتفعت عقود خام برنت بقيمة  27 سنتا؛ ليتحدد سعر التسوية عند 60.30 دولار للبرميل، لكن هبوطا من أعلى مستوى للجلسة البالغ 61.41 دولار.

 

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بقيمة  45 سنتا؛ ليغلق على 55.68 دولار للبرميل، بعد أن سجل 57.13 دولار للبرميل.


وقلصت الأسعار مكاسبها بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

 

وارتفعت مخزونات البنزين 312 ألف برميل، في حين نمت مخزونات نواتج التقطير 2.6 مليون برميل.


Advertisements
المزيد عن: مخزونات البنزين لسعار النفط العالمية اليوم اسعار النفط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
5
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
0
x
22:00
0
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
1
x
21:00
0
كراسنودار - روسيا