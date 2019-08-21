استقرار اسعار النفط العالمية بعد تراجعات تحت ضغوط من بيانات اقتصادية
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:27 م
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استقرت العقود الآجلة للنفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات من
الحكومة الأمريكية تراجعا في مخزونات الخام المحلية وارتفاعا في مخزونات المنتجات
المكررة، في حين تأثرت السوق أيضا باستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
وارتفعت عقود خام برنت بقيمة 27 سنتا؛ ليتحدد سعر التسوية عند 60.30 دولار
للبرميل، لكن هبوطا من أعلى مستوى للجلسة البالغ 61.41 دولار.
ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بقيمة 45 سنتا؛ ليغلق على 55.68 دولار للبرميل، بعد أن
سجل 57.13 دولار للبرميل.
وقلصت الأسعار مكاسبها بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وارتفعت مخزونات البنزين 312 ألف برميل، في حين نمت مخزونات نواتج
التقطير 2.6 مليون برميل.
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