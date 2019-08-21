أخبار ريال مدريد: زيدان يعطي بيريز الضوء الأخضر لضم صفقة القرن ونجم جديد يقترب من الريال والتشكيل الجديد مع نيمار

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 21 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها تراجع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق عن عدم رغبته في التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان ومنحه الضوء الأخضر لإدارة الملكي للتعاقد معه. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- ريال مدريد يفسح الطريق لبرشلونة لضم نيمار

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد سيتخذ موقفاً حيادياً حاليا ويفسح الطريق لغريمه برشلونة لضم نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد سيفسح الطريق لبرشلونة لإجراء مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لإقناعه بعودة نيمار وانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات وإذا فشلت فإنه سيكون بإمكانه إعادة فتح المفاوضات بشكلٍ أكثر هدوءاً مع باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المتوقع سفر بعض مسئولي البرسا الثلاثاء المقبل إلى العاصمة الفرنسية باريس لمقابلة ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه إذا وجد مسئولي باريس سان جيرمان صعوبة بيع نيمار لبرشلونة فإنهم سيكونوا أكثر مرونة في مفاوضاتهم مع الملكي حول بيعه لهم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن النية الموجودة لدى فلورنتينو بيريز رئيس الملكي في جلب النجم البرازيلي لملعب السنتياجو برنابيو إلا أن الصحيفة الإسبانية ألمحت أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لا يريد نيمار ولا يشعر بحماس كبير لضمه حاليا حيث أن لديه الكثير من الخيارات في خط الهجوم.





- صفقة الملكي الجديدة توافق على الرحيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الجديد وافق على الرحيل على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف برنامج Jugones أن كوبو يقترب بشدة من الانتقال إلى ريال مايوركا الصاعد حديثًا للدوري الإسباني الممتاز على سبيل الإعارة.

وأشار البرنامج إلى أن كوبو كان قريبا من الإنضمام إلى بلد الوليد على سبيل الإعارة الذي يمتلكه الظاهرة البرازيلي رونالدو أسطورة ريال مدريد السابق لكن قرر كوبو وعائلته الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

وأكد البرنامج أن كوبو غير رأيه واختار الذهاب إلى صفوف ريال مايوركا وأن إدارة ريال مدريد تسعى من خلال هذا القرار بأن يحصل النجم الشاب الياباني على فرصة جيدة للمشاركة مع فريق في الدوري الممتاز ليتكيف مع الأجواء في الليجا.





- أخيرا.. زيدان يتراجع ويمنح الضوء الأخضر لــ"بيريز" لحسم صفقة نيمار

منح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينجي، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الضوء الأخضر لحسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لضمه للفريق خلال الصيف الجاري.

ووافق أخيرا زيدان على ضم نيمار، بعد تأكده في عدم نجاح الريال في حسم صفقة بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، والذي كان خيارا أساسيا لزيدان هذا الصيف.

ووفقا لصحيفة "ماركا‘" الإسبانية، فأن زيدان قرر الموافقة على رغبة بيريز في ضم نيمار، خاصة وأنه من أبرز اللاعبين في العالم.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، ان هناك منافسة بين برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس على ضم نيمار هذا الصيف.





- ليس نيمار.. ريال مدريد يقترب من الإعلان عن صفقة كبري

اقترب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع روكا لاعب فريق إسبانيول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب إذاعة "كادينا كوبي"، أن هناك إهتمام من ريال مدريد روكا، وأن إسبانيول سيطلب الشرط الجزائي (40 مليون يورو) لإنهاء صفقة اللاعب.

وأن يوم الخميس سيكون يوماً مهماً في المفاوضات بين الناديين، من أجل إنهاء صفقة روكا إلى الملكي.





- شاهد تشكيل ريال مدريد حال التعاقد مع "نيمار"

أصبح نادي ريال مدريد الاسباني قريبًا من حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وسيكون البرازيلي نيمار إضافة قوية لنادي ريال مدريد حال إتمام الصفقة بشكل رسمي، حيث سيساهم اللاعب البرازيلي في زيادة القوة الهجومية للنادي الملكي بجانب الفرنسي كريم بنزيما، والبلجيكي إيدين هازارد، والويلزي جاريث بيل، ولوكا يوفيتش خلال الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، باللاعب البرازيلي "نيمار دا سيلفا" في الخط الأمامي بجانب الثنائي البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي كريم بنزيمة، بينما سيعود الويلزي جاريث بيل لدكة البدلاء مجددًا.

وإليكم التشكيلة المتوقعة لريال مدريد بعد التعاقد مع البرازيلي "نيمار":-

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: مارسيلو - سيرجيو راموس - فاران - داني كارفخال

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - مودريتش

خط الهجوم: نيمار - هازارد - كريم بنزيما

وفي حالة نجاح ريال مدريد في التعاقد مع واحد من الثنائي فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي، أو الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتأكيد سيكون له مكانًا ضمن التشكيلة الأساسية للنادي الملكي.





- نجم ريال مدريد مطلوب في باريس جيرمان

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأربعاء، أن نادي باريس سان جيرمان، يستهدف ضم لاعبي ريال مدريد خلال الميركاتو الحالي.

تبعاً للإذاعة الفرنسية "مونت كارلو" فإن مسؤولو سان جيرمان يفسعون بشدة للحصول على خدمات الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

ويعود موقف سان جيرمان إلى عدم اقتناع الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق، بقدرات ألفونس أريولا.

ويدرس النادي الباريسي التخلص من خدمات أريولا أولًا هذا الصيف، قبل التحرك صوب ضم البديل.

ويضع النادي الفرنسي كلًا من نافاس والإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس ميلان في قائمة البدلاء المحتملين.





- تفوق جديد من ريال مدريد في صفقة نيمار

يبدو أن مسؤولو نادي ريال مدريد مطمئنين بشأن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وقدرة النادي الملكي على حسم الصفقة في أي وقت خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن مسؤولي ريال مدريد مقتنعون تمامًا بأن برشلونة لا يملك أموالا للتعاقد مع البرازيلي "نيمار" هذا الصيف، وذلك ما يرجح كفة النادي الملكي لحسم صفقة اللاعب البرازيلي.

ويتنافس قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد وبرشلونة للفوز بخدمات البرازيلي نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





- عقبة واحدة تقف في طريق ريال مدريد لضم نيمار

ينتظر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد موافقة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي علي ضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان للتحرك فورًا لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" أن ريال مدريد قطع شوطا كبيرًا في المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نيمار، ويتبقي إتصال هاتفي من فلورنتينو بيريز رئيس الريال لحسم الصفقة.

وأضاف أن فلورنتينو بيريز ينتظر موافقة زين الدين زيدان على ضم "نيمار" للتحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة.

ويرغب "زيدان" في التعاقد مع مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





- ليس نيمار.. ريال مدريد يقترب من الإعلان عن صفقة كبرى

اقترب مسئولو فريق ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع روكا لاعب فريق إسبانيول، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب إذاعة "كادينا كوبي"، أن هناك إهتمام من ريال مدريد روكا، وأن إسبانيول سيطلب الشرط الجزائي (40 مليون يورو) لإنهاء صفقة اللاعب.

وأن يوم الخميس سيكون يوماً مهماً في المفاوضات بين الناديين، من أجل إنهاء صفقة روكا إلى الملكي.





- خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة بلد الوليد

شارك المنضم حديثاً لصفوف ريال مدريد، الفرنسي فيرلان ميندي، في جزء من تدريبات، اليوم الأربعاء، مع باقي زملائه في الفريق، واقترب من التعافي، ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة، وفقاً لرؤية المدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان.

تدرب ماريانو دياز الذي لا يزال مستقبله غير واضح داخل الريال مرة أخرى داخل منشآت النادي.

ووفقاً لما أعلنه "الأبيض"، أشرك زيدان في تدريب اليوم في مدينة فالديباس الرياضية بعض لاعبي فريق كاستيا، من بينهم دييغو ألتوبي، والياباني تاكيفوسا كوبو، بالإضافة إلى حارس المرمى الشاب لويس لوبيز.

وخاض الفريق تدريبات بالكرة والضغط، استعداداً لمباراة السبت المقبل أمام بلد الوليد في سانتياغو بيرنابيو، في لقاء سيشهد عودة داني كارباخال الذي غاب عن مباراة سلتا فيغو بملعب بالإيدوس، تنفيذاً لقرار لجنة المسابقات التي ارتأت استمرار سريان العقوبة الموقعة منذ الموسم الماضي.





- موندو ديبورتيفو: نجم جديد يرحل عن ريال مدريد

بات الياباني تاكيفوسا كوبو، نجم ريال مدريد الإسباني، قريبًا من الانتقال إلى صفوف ريال مايوركا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد يريد إعارة كوبو لاعطاءه مساحة أكبر من اللعب، ولكي يتكيف على أجواء الكرة الإسبانية.

يذكر أن الفريق الملكي تعاقد مع كوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد صراع مع برشلونة





- تقارير.. ريال مدريد يضم صفقة جديدة

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ريال مدريد الإسباني، بات قريبًا من ضم مارك روكا لاعب وسط إسبانيول، خلا فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت إذاعة "كادينا كوبي" أن هناك إهتمام من ريال مدريد بلاعب إسبانيول روكا، إسبانيول سيطلب الشرط الجزائي (40 مليون يورو). غداً سيكون يوماً مهماً في المفاوضات بين الناديين.

وأضاف الإذاعة الإسبانية، أن ريال مدريد هو الأقرب للفوز بخدمات اللاعب، وأن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح لانتقال روك إلى صفوف الفريق الملكي.





زيدان يُنهي الجدل.. ويحسم مصير خاميس رودريجيز نهائيًا



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، يبدأ بتغيير رأيه بشأن النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز.



يذكر أنه قبل بضعة أسابيع، بدا أن مغادرة خاميس لمدريد هذا الصيف كانت مسألة وقت ومع ذلك، فإن الخسارة ضد أتليتكو مدريد أوقفت الصفقة على الرغم من أن زيدان لا يريده في الفريق مرت الأيام وحتى زيزو نفسه قد بدأ يغير رأيه حول الكولومبي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن الموقف والمستوى الذي يظهره خاميس في التدريب جعل المدرب الفرنسي قد أخبر النادي أنه سعيد جدًا بالقهوجي، حيث أدرجه ضمن قائمة سيلتا وخطط لمنحه دقائق في بالايدوس، ولكن طرد مودريتش عطل خططه، لكن زيدان يقدر الآن إمكانية مكافأة عمله بجعله يظهر "لاول مرة" ضد بلد الوليد.



مثال آخر على تغير وضع خاميس في مدريد من خلال مشاهدة أحدث مقاطع الفيديو التدريبية التي نشرها النادي، يعد الكولومبي أحد اللاعبين الأكثر بروزًا، حيث بالكاد كان يظهر منذ أسابيع في الخلفية.



وعلى الرغم من كل هذا، فإن استمرارية خاميس ليست مضمونة ، حيث إنها ستعتمد على ما إذا كانت مدريد سيوقع أخيرًا معا نيمار، بوجبا، برونو فرنانديز ... في حالة قيام النادي الأبيض بإغلاق السوق عن طريق التعاقد مع أي من هؤلاء سيكون من الضروري البيع وفي إنتظار ما قد يحدث.





هل يكون "نافاس" كلمة السر وراء انتقال نيمار لريال مدريد ؟



أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، يريد الحارس الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس في PSG من صفوف ريال مدريد الإسباني، بالصيف الحالي.



ومن الجدير بالذكر انه يستمر نادي باريس سان جيرمان في مساعيه نحو البحث عن حارس مرمى جديد، لأن توماس توخيل غير مقتنع تماماً بحارسه الفرنسي ألفونسو أريولا.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإنه يببقى نافاس على رادار باريس، فبعد الهزيمة المفاجئة أمام رين في الدوري الفرنسي، فقد توخيل الثقة الكاملة في حارس المرمى الفرنسي حيث لا تزال ادارة PSG تريد التوقيع مع حارس مرمى آخر لديه الخبرة قبل إغلاق سوق الانتقالات.



وبحسب ما ذكرته إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن توخيل يفكر في التوقيع مع جيانلويجي دوناروما (لاعب فريق ميلان الإيطالي) وكيلور نافاس من ريال مدريد، وقد كان كيلور هو الهدف الأساسي لتوخيل.



ولكن ريال مدريد يقترب من الإبقاء على نافاس، بعد السماح لأندري لونين باللعب مع بلد الوليد لموسم واحد فقط حيث كان الحارس الأول كورتوا، لكن الرغبة في التوقيع مع نيمار قد تغير قرار فلورتينو بيريز في هذا الموقف حيث يمكن ان تكون هناك صفقة تبادلية لجلب البرازيلي.





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