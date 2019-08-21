محافظ الدقهلية: إزالة الدور الحادي عشر المخالف بعقار بحي غرب المنصورة ورفع 235 طن قمامة

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن فك الشدة الخشبية وجدران الدور الحادى عشر علوى لعقار مخالف لقيود الأرتفاع خلف سور السكة الحديد بمدينة مبارك بنطاق حي غرب المنصورة.



وفي إطار توجيهات محافظ الدقهلية بتكثيف النشاط اليومي للمراكز والمدن والأحياء وخاصة فيما يتعلق بالنظافة قال الأستاذ أحمد عبد السميع رئيس الحي إنه تم عمل حملة نظافة تم خلالها رفع وتوريد 235 طن قمامة أستهدفت شارع المشاية السفلية وشارع الجمهورية، حيث قامت سيارة الكنس والغسيل الأتوماتيكية، بكنس وشفط الأتربة وغسيل جانبى الطريق،وغسيل الرصيف والبردورات بشارع بورسعيد إنطلاقا من محيط نادى الشعب الرياضي وصولا لتقاطع شارع بورسعيد مع شارع الجمهورية.



وشملت الحملة رفع كفاءة سور كورنيش النيل بالمشاية، ودهان السور الحديدى بطول الشارع،وترميم رصيف وبردورات مدخل المنصورة الشرقي بشارع الجيش،وكنس ورفع الأتربة ومخلفات القمامة من محيط شارع الثانوية، شارع الترعة،محيط قطاع المرور، محيط شارع عبد السلام عارف من مدخل شارع العبور وصولا للطريق السريع،غسيل الرصيف والبردورت بشارع سكة سندوب مابين شارع عبد السلام عارف وميدان مشعل.



كما قامت رئاسة الحي بتعليق بانرات التعريف بقانون التصالح وتقنين الأوضاع بنطاق حي غرب شملت دوران الاستاد،امام نادي جزيرة الورد،امام الصباحي الي عند مترو،امام سينما المشاية، أمام فيلا غيث، أمام دوران الاستاد من عند الإشارة.