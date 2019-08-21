عملاق فرنسا يحاول إنقاذ ريناتو سانشيز من جحيم بايرن ميزينخ
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:14 م
عمر عبدالعزيز
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أفادت تقارير صحفية فرنسية، ان مستقبل النجم البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، صار محل شك كبير، مع شكاوى اللاعب المتكررة من قلة مشاركاته مع الفريق، مما دفعه للمطالبة علنًا بالسماح له بالرحيل عن النادي خلال هذا الميركاتو الصيفي.
ومن الجدير بالذكر انه قد أدلى سانشيز، بتصريحات غاضبة عقب تعادل فريقه مع هيرتا برلين (2-2) في الجولة الافتتاحية للبوندسليجا، وذلك بعد مشاركته في المباراة خلال آخر 5 دقائق فقط.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي ليل الفرنسي، قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم لاعب وسط الفريق البافاري قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وخاصة لتعويض رحيل نيكولاس بيبي لأرسنال الإنجليزي.
وفي السياق ذاته، خرج حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ بتصريحات تفتح الباب أمام إمكانية رحيل اللاعب، وذلك بعد تغريمه 10 آلاف يورو كعقوبة من المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش على انتقاداته المتكررة.
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