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بالصور.. طنطا يفوز علي دمنهور برباعية وديا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:18 م
بالصور.. طنطا يفوز علي دمنهور برباعية وديا
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سارة سالم
 
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حقق فريق طنطا الرياضي بقيادة أيمن المزين المدير الفني الفوز علي نظيره دمنهور برباعية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم علي ملعب نادي طنطا.


سجل الأهداف سليمان عبدربه هدفا ، ومحمد جودة هدفين، وهدفا ل عبدالرحمن الدح.


ومثل طنطا بالشوط الأول كل من اسلام طارق، وسليمان عبدربه، ومحمد حسام، وايهاب سمير، وحسام غالي، ومصطفي أمين، وعبدالرحمن الدح، وأحمد قطاوي، ومحمد جودة، وأونش، واشرك أيمن المزين مجموعة من اللاعبين ف الشوط الثاني، ومثله أشرك احمد ساري المدير الفني لدمنهور لاعبيه علي مدار شوطي المباراة.


ويخوص طنطا مرانه يوميا علي ملعب طنطا استعدأدا للدوري الممتاز، ويستمر في خوض وديات لزيادة الإحتكاك لدي اللاعبين ووقوف المدير الفني علي مستوي اللاعبين.

بالصور.. طنطا يفوز علي دمنهور برباعية وديا
بالصور.. طنطا يفوز علي دمنهور برباعية وديا
بالصور.. طنطا يفوز علي دمنهور برباعية وديا
بالصور.. طنطا يفوز علي دمنهور برباعية وديا
بالصور.. طنطا يفوز علي دمنهور برباعية وديا
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