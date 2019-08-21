ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

راضي: منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح مرحلة جديدة من الرعاية الصحية تُحاكي أفضل النظم في العالم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:19 م
راضي: منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح مرحلة جديدة من الرعاية الصحية تُحاكي أفضل النظم في العالم
Advertisements
طباعة
كساب أحمد
 
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن نسبة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل في بور سعيد، ووصلت لـ40% من سكان المحافظة، لافتَا إلى أن الخدمات داخل المنظومة، بدأت بالفعل بشكل تجريبي.

وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تفتح مرحلة جديدة من الرعاية الصحية، تُحاكي أفضل النظم الصحية في العالم. 

وتابع أن مبادرة "فيروس سي" شملت الكشف على 50أكثر من مليون مواطن مع توفير العلاج المجاني، مشيرًا إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بمبادرة مصر لعلاج فيروس سي. 
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
5
x
19:00
0
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
0
x
22:00
0
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
1
x
21:00
0
كراسنودار - روسيا