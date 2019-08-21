راضي: منظومة التأمين الصحي الشامل تفتح مرحلة جديدة من الرعاية الصحية تُحاكي أفضل النظم في العالم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن نسبة الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل في بور سعيد، ووصلت لـ40% من سكان المحافظة، لافتَا إلى أن الخدمات داخل المنظومة، بدأت بالفعل بشكل تجريبي.





وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأربعاء، أن منظومة التأمين الصحي الشامل، تفتح مرحلة جديدة من الرعاية الصحية، تُحاكي أفضل النظم الصحية في العالم.



