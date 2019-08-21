مستقبل وطن بالسويس تجرى قرعة دوري الأقسام بمشاركة ٥١ فريق (صور)

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أجري حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس برئاسة المحاسب أحمد خشانة أمين الحزب، قرعة دورى الاقسام العام الثانى، مساء اليوم الاربعاء، بقاعة الغرفة التجارية، بحضور أحمد ربيع امين الشباب الحزب بالسويس والمحاسب على حامد امين العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن وأبو الوفا بشير الأمين المساعد الحزب والدكتور على مصطفى الأمين المساعد للحزب ومحمد عوض أمين قسم السويس وعادل الحاج امين قسم فيصل ورؤساء الأقسام الخمسة وممثلى اللجان النوعية الفرقة المشاركة فى دور الأقسام.



يشارك فى دورى مستقبل وطن بالسويس للعام الثانى 51 فريق مقسمين على مستوى احياء السويس الخمسة تبدأ المباراة الافتتاحية يوم الأحد المقبل ٢٥ أغسطس.



تقام مباريات قسم الجناين فى ملعب المشروع وشندورة ووقسم عتاقة تقام فى نادى الرياضيات البحرية والاربعين فى مركز شباب المدينة وقسم فيصل بملعب الصباح وقسم السويس بمركز شباب المدينة.



قال احمد ربيع أمين الشباب بحزب مستقبل وطن فى السويس، أن البطولة تقام بنظام خروج المغلوب في مراحل التصفيات ودوري من دور واحد في دور المجموعات في المرحلة النهائية ويتكون من 8 لاعبين،" 5 أساسي، 3 إحتياطي، في المرحلة العمرية ما بين، 18 حتى 30 عاما، ولأول مرة يسمح بمشاركة 2 من اللاعبين لا يتجاوز سنهم 35 عام، ويتولى كل فريق مدير فني ومدير إداري، في المرحلة العمرية، فوق 18 عاما وأقل من 40 عاما.



قال المحاسب احمد خشانة، أمين حزب مستقبل وطن فى السويس، إقامة الدوري يستهدف أكبر عدد من الشباب في الفئة العمرية من ١٥- ٣٠ عاما في كل حى وصولا لكل بيت بالمحافظة مشيرا إلى أن هناك قطاع كبير من المواهب والتي لم تكتشف بعد لعدم وجود الفرص لاستكشافها ودوري "مستقبل وطن" فرصة حقيقية لتحقيق حلم أي شاب يملك موهبة حقيقية في كرة القدم وتم الاتفاق مع كشافيين المواهب لحضور جميع المباريات.



