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مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:15 م
مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية برصيد 29 ميدالية
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علي نبوي
 
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أنهت بعثة مصر اليوم السادس في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب في صدارة الترتيب العام برصيد 29 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و12 فضيات و9 برونزيات. 

حقق ميداليات الذهبية كلا من رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو ، وأحمد أكرم وهانيا مورو ونور الجندي في السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذي مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي. 

بينما أحرز الميداليات الفضية كلا من ، جنتان العسكري في البلياردو ، وعبدالخالق البنا ودارين حجازي وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف ، وفريدة عثمان ويوسف القماش وعلي خلف الله في السباحة ، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام في التايكوندو.

وأحرز الميداليات البرونزية كلا من ، محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف في التجديف ، ومحمد حسن وياسين الشماع وأحمد سالم ومروان القماش في السباحة. 
وتصدرت مصر المنافسات برصيد 29 ميدالية بينما جائت الجزائر في المركز الثاني برصيد 21 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و6 فضيات و8 برونزيات.

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