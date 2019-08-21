محافظ الدقهلية: ضبط 60 صنف أدوية بدون فواتير ومحظور تداولها بالصيدليات

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن ضبط 60 صنف دواء محظور تداولها بالصيدليات العامة وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير بمدينتي جمصه والمنصورة.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية خاصة بمستشفيات هيئة الشرطة ومحظور تداولها داخل الصيدليات العامة وتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها او بيعها.



وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للمخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتكثيف المرور على الصيدليات والمنشآت الطبية.



ومن جانبه قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة إن المضبوطات تشمل أدوية تشمل أقراص وأمبولات باجمالي 3500 قرص و100 امبول ما بين أدوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.



وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير 9محاضر بجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية.