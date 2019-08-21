محافظ الدقهلية: ضبط 60 صنف أدوية بدون فواتير ومحظور تداولها بالصيدليات
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:14 م
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عن ضبط 60 صنف دواء محظور تداولها بالصيدليات العامة وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون فواتير بمدينتي جمصه والمنصورة.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية خاصة بمستشفيات هيئة الشرطة ومحظور تداولها داخل الصيدليات العامة وتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها او بيعها.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للمخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتكثيف المرور على الصيدليات والمنشآت الطبية.
ومن جانبه قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة إن المضبوطات تشمل أدوية تشمل أقراص وأمبولات باجمالي 3500 قرص و100 امبول ما بين أدوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.
وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير 9محاضر بجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير وأدوية خاصة بمستشفيات هيئة الشرطة ومحظور تداولها داخل الصيدليات العامة وتابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي وأدوية عينات طبية مجانية محظور تداولها او بيعها.
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة إحكام الرقابة على سوق الدواء والتصدي للمخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتكثيف المرور على الصيدليات والمنشآت الطبية.
ومن جانبه قال الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة إن المضبوطات تشمل أدوية تشمل أقراص وأمبولات باجمالي 3500 قرص و100 امبول ما بين أدوية منتهية الصلاحية وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.
وأضاف أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير 9محاضر بجميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أثناء مواعيد العمل الرسمية.
Advertisements
المزيد عن: مصر محافظ الدقهلية صيدلية أخبار
- "الصحة": ضبط 12 ألف قرص دوائئ محظور بالشرقية
- "صحة" الدقهلية تضبط صيدليات مخالفة وأدوية غير مصرح بتداولها
- ضبط 7 آلاف قرص أدوية محظور تداولها في حملات تفتيشية بالشرقية
- محافظ الشرقية: ضبط 10 آلاف قرص وأمبول دوائي مجهول المصدر
- محافظ الشرقية: ضبط 512 ألف قرص وأمبول دوائي مخالف ومنتهي الصلاحية
- ضبط 512 ألف قرص وأمبول دوائي مُخالف ومنتهي الصلاحية بالشرقية (صور)
- محافظ الشرقية: تشمييع 3 صيدليات وضبط أدوية مخدرة وأخرى محظور تداولها بحملات تفتيشية ورقابية مكثفة على الصيدليات بمركزي
- ضبط 1341 قرص وأمبول أدوية مخدرة ومهربة بالدقهلية (صور)
- ضبط أدوية مخدرة ومنتهية الصلاحية ومحاليل ومستلزمات طبية مخالفة بالشرقية