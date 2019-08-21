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صحة السويس: ضبط أدوية مهربة بمحل بقرية سياحية بالسخنة (صور)

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 10:12 م
صحة السويس: ضبط أدوية مهربة بمحل بقرية سياحية بالسخنة (صور)
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أبوبكر عبد المعز
 
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تمكنت ادارة التفتيش الصيدلى بالسويس من ضبط ادوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة داخل أحد المحلات بقرية سياحية بالعين السخنة.

وكانت ادارة التفتيش الصيدلى قد شنت حملة اليوم برئاسة الدكتورة مريم سلامة وأثناء الحملة تم التفتيش علي أحد المحلات باحد القرى السياحية بمنطقة العين السخنة وتبين عرضه لأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وقد تم تحرير محاضر بالمضبوطات وإعداد التقرير الفني بالواقعة وتسليمه لمباحث التموين لإتخاذ اللازم. 

قال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة فى السويس، فى تصريحات صحفية له اليوم انه طالب ادارة التفتيش الصيدلى متابعة المرور وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون والتنسيق مع كافه الجهات المعنيه داخل المديرية وخارجها لمكافحه السلع مجهولة المصدر أو التي لا تتطابق مع المواصفات المطلوبة والاشتراطات الصحيه والتي قد تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.

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