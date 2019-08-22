نشرة حوادث "الفجر": القصة الكاملة لضبط معامل تصنيع الشابو قبل إغراق البلاد بالمخدر النادر
الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:31 ص
زينب عطا
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شهد الشارع المصري، الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
"بين السما والأرض".. إنقاذ طفلين تعطل بهم المصعد في شبرا مصر
"ذبحه وحرقه".. حبس موظف لقتله سائق تاكسي بعد سرقته بمصر الجديدة
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الأمن يحدد أطراف واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية
تكثيف الحملات المرورية على الطرق الساحلية (صور)
"بين السما والأرض".. إنقاذ طفلين تعطل بهم المصعد في شبرا مصر
"ذبحه وحرقه".. حبس موظف لقتله سائق تاكسي بعد سرقته بمصر الجديدة
ضربة أمنية جديدة.. ضبط أكبر تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الآيس "شابو" تقدر قيمته بـ200 مليون جنيه
الأمن يحدد أطراف واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية
تكثيف الحملات المرورية على الطرق الساحلية (صور)
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