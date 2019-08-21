كريستيانو: لا أحب الراحة .. ومللت من روتين ريال مدريد

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ونجم يوفنتوس الحالي، أنه يحب التحديات، ولا يحب أن يكون في منطقة مريحة.

وأضاف رونالدو في تصريحات صحفية: "في ريال مدريد كنت مرتاحاً للغاية، لقد فزت بالكثير من الأشياء لدرجة أن كل لقب كان مجرد لقب آخر، الروتين كان دائماً هو نفسه".



