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كريستيانو: لا أحب الراحة .. ومللت من روتين ريال مدريد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:02 م
كريستيانو: لا أحب الراحة .. ومللت من روتين ريال مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق ونجم يوفنتوس الحالي، أنه يحب التحديات، ولا يحب أن يكون في منطقة مريحة. 

وأضاف رونالدو في تصريحات صحفية: "في ريال مدريد كنت مرتاحاً للغاية، لقد فزت بالكثير من الأشياء لدرجة أن كل لقب كان مجرد لقب آخر، الروتين كان دائماً هو نفسه".

وأكمل أسطورة النادي الملكي: "لم يكن من السهل ترك نادي مثل ريال مدريد، حيث عشت هناك لمدة تسع سنوات طويلة، 60% من مسيرتي كانت هناك، لكنني أردت خوض تحدي جديد وسعيد أن أكون في يوفنتوس".
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