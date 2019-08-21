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محمد فضل يقترب من منصب المشرف على المنتخب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 09:07 م
محمد فضل يقترب من منصب المشرف على المنتخب
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عمرو مصطفي
 
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اقترب محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية وعضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة من تولي منصب جديد مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في الفترة القادمة.

واتفق عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة للجبلاية على تولي محمد فضل منصب المشرف على المنتخب الوطني في الفترة القادمة وسط مفاضلة بين حسن شحاتة وحسام البدري لخلافة خافيير أجيري في تدريب الفراعنة.

ومن المقرر أن تحسم اللجنة تولي فضل منصب المشرف على المنتخب الوطني في أول اجتماع للجنة يوم السبت أو الأحد المقبل عقب عودة فضل من كرواتيا.
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