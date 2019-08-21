بعد اقترابه من ريال مدريد.. نيمار يدفع ثلاثي الريال لدكة البدلاء

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مزاحمة غريمه التقليدي برشلونة، من أجل الظفر بخدمات النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، على أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد لا يتحمس لهذه الصفقة بدرجة كبيرة، حيث يرغب بضم مواطنه بول بوجبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بينما يعتبر التعاقد مع نيمار بمثابة "الحلم" لرئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز.





ويرحب العديد من نجوم ريال مدريد الكبار بالتعاقد مع نيمار، وعلى رأسهم قائد ونجم دفاع الفريق، سيرخيو راموس، بينما لا يرحب به العديد من لاعبي خط الهجوم، وعلى رأسهم الويلزي جاريث بيل والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والإسباني لوكاس فاسكيز.





ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز اللاعبين الذين سيؤثر التعاقد مع نيمار عليهم بالسلب، على النحو التالي :





*جاريث بيل :

سيؤثر التعاقد مع نيمار بصورة مباشرة على النجم الويلزي جاريث بيل بدرجة مباشرة، حيث يلعب هذا الثنائي في نفس المراكز الهجومية، مع العلم أن ريال مدريد يسعى للتخلص من بيل هذا الصيف، ومن ثم فإنه إن تعاقد الملكي مع نيمار، فسوف يكون رحيل بيل أمرًا مؤكدًا.





*فينيسيوس جونيور :

على الرغم من أن النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، قد قدم أوراق اعتماده مع الميرنجي، إلا أنه لم يحظى بالإقتناع الكامل من قبل مدربه زيدان، ومن ثم فإنه في حال التعاقد مع نيمار، فسوف يجلس فينيسيوس كبديلاً مفضلاً له.





*لوكاس فاسكيز :

مر جناح ريال مدريد، الدولي الإنساني لوكاس فاسكيز بفترات غير جيدة خلال الموسم الماضي 2018-19، حتى نال سخرية وانتقاد جماهير اللوس بلانكوس، واقترب كثيرًا من الرحيل عن ملعب سانتياجو بيرنابيو، لكن ثقة مدربه زيدان بقدراته، جعلته أقرب للبقاء، وبلا شك سيمثل قدوم نيمار فسيؤثر ذلك على فاسكيز.