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تفاصيل عرض برشلونة الجديد

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:59 م
تفاصيل عرض برشلونة الجديد
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة الاسباني قدم عرضًا ماليًا جديدًا لنادي باريس سان جيرمان لضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي برشلونة عرض على باريس سان جيرمان التعاقد مع البرازيلي نيمار مقابل 160 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، لكنه لم يتوصل إلي إتفاق نهائي مع النادي الباريسي حتي الآن.

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة لا ينوي زيادة عرضه لضم نيمار عن 160 مليون يورو، بينما يرغب نادي باريس سان جيرمان الحصول على تعويض مالي مناسب عن رحيل اللاعب البرازيلي.

وكان نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.
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